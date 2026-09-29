Впервые в Казахстане хирурги с помощью робота провели сложную операцию на желудке

В Алматинском онкологическом центре впервые в Казахстане выполнили роботизированную операцию по удалению части желудка без большого хирургического разреза.

Операцию провела команда хирургов центра с использованием роботизированной хирургической системы.

Во время вмешательства применили ICG-навигацию — технологию, которая помогает хирургу лучше визуализировать необходимые структуры, а также выполнили лимфодиссекцию D2 — удаление регионарных лимфатических узлов в соответствии с онкологическими принципами.

О том, как прошла операция и какие возможности открывает роботическая хирургия, рассказал доктор PhD, заведующий отделением онкохирургии Алматинского онкологического центра Нурлан Балтаев.

«Роботическая система позволяет хирургу работать с высокой точностью. Мы видим операционное поле в увеличенном трёхмерном изображении, можем более детально рассмотреть анатомические структуры и выполнять сложные манипуляции в труднодоступных зонах. При этом система фильтрует естественное микродрожание рук хирурга».

Для пациента роботизированная технология означает возможность выполнить сложное вмешательство через небольшие проколы вместо большого хирургического разреза. Это позволяет снизить травматичность операции и создать условия для более быстрого восстановления.

Операция на желудке стала 15-м роботизированным вмешательством, выполненным специалистами Алматинского онкологического центра. Ранее роботизированные операции проводились при заболеваниях толстого и прямого кишечника, предстательной железы, почки и тела матки.

Ежегодно в центре выполняется более 3 тысяч операций, свыше 60% из них — малоинвазивным методом. В ряде случаев благодаря такому подходу пациент может встать и начать двигаться уже в день операции.

Внедрение роботизированных технологий расширяет возможности современной онкологической хирургии и позволяет выполнять всё более сложные вмешательства с использованием малоинвазивных подходов.