ЗАБОТА О СЕРДЦЕ: ПРОФИЛАКТИКА, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ИЗ НАС

Сегодня, во Всемирный день сердца, важно напомнить: сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности и инвалидности в мире.

При этом значительную часть факторов риска можно контролировать. Повышенное артериальное давление, курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, избыточный вес и сахарный диабет – факторы, на которые можно и нужно влиять.

В Казахстане эта работа дает конкретные результаты. За последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 35,1%, заболеваемость – почти на 15%.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. По итогам 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась:

болезнями системы кровообращения — на 2,4%;

артериальной гипертензией — на 6,7%;

ишемической болезнью сердца — на 6,6%;

инсультами — на 2,3%.

Эти результаты – следствие системной работы по развитию кардиологической и инсультной службы. В стране расширяется сеть специализированных центров, увеличиваются объемы высокотехнологичных операций, совершенствуется скорая медицинская помощь, внедряются современные протоколы лечения инфаркта и инсульта.

Но государственные меры эффективны тогда, когда каждый человек также берет ответственность за свое здоровье.

Регулярно измеряйте давление и уровень сахара в крови, проходите профилактические обследования, больше двигайтесь, откажитесь от курения и придерживайтесь сбалансированного питания.