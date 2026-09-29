ЗАБОТА О СЕРДЦЕ: ПРОФИЛАКТИКА, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ИЗ НАС
Сегодня, во Всемирный день сердца, важно напомнить: сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности и инвалидности в мире.
При этом значительную часть факторов риска можно контролировать. Повышенное артериальное давление, курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, избыточный вес и сахарный диабет – факторы, на которые можно и нужно влиять.
В Казахстане эта работа дает конкретные результаты. За последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 35,1%, заболеваемость – почти на 15%.
Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. По итогам 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась:
болезнями системы кровообращения — на 2,4%;
артериальной гипертензией — на 6,7%;
ишемической болезнью сердца — на 6,6%;
инсультами — на 2,3%.
Эти результаты – следствие системной работы по развитию кардиологической и инсультной службы. В стране расширяется сеть специализированных центров, увеличиваются объемы высокотехнологичных операций, совершенствуется скорая медицинская помощь, внедряются современные протоколы лечения инфаркта и инсульта.
Но государственные меры эффективны тогда, когда каждый человек также берет ответственность за свое здоровье.
Регулярно измеряйте давление и уровень сахара в крови, проходите профилактические обследования, больше двигайтесь, откажитесь от курения и придерживайтесь сбалансированного питания.