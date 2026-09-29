МИНИСТР ПОРУЧИЛА РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова посетила Международный научно-производственный центр травматологии и ортопедии в Астане, где ознакомилась с серийным производством отечественных медицинских изделий для лечения переломов и тяжелых травм.

На предприятии выпускают универсальные ортопедические приставки, аппараты внешней фиксации, специализированные инструменты и другие изделия для травматологии. Продукция прошла государственную регистрацию, разработки предприятия защищены патентами.

«Когда речь идет о тяжелой травме, счет может идти на минуты. У врача должно быть все необходимое для своевременного оказания помощи пациенту. Если у нас выпускают зарегистрированную, качественную и безопасную продукцию, необходимую нашим врачам, мы должны создавать условия для развития такого производства», – подчеркнула глава ведомства.

Сегодня в Казахстане работают более 100 производственных площадок, выпускающих различные медицинские изделия. Особое внимание уделяется изделиям для травматологии.

Развитие собственного производства также способствует устойчивому обеспечению медицинских организаций и снижению зависимости от внешних поставок. При этом ключевыми требованиями к медицинской продукции остаются ее качество и безопасность.

По итогам посещения министр поручила подготовить отдельный план по расширению производства отечественных медицинских изделий для травматологии с учетом реальной потребности медицинских организаций.