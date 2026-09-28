В АСТАНЕ ПРОШЕЛ II КАЗАХСТАНСКИЙ ФОРУМ «ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ»

В Астане состоялся II Казахстанский форум «Интерстициальные заболевания легких» – профессиональная площадка для обмена опытом и обсуждения современных подходов к диагностике и лечению одного из наиболее сложных направлений респираторной медицины.

В работе форума приняли участие 20 спикеров из Казахстана, Кыргызстана и России, а также 92 специалиста в области респираторной медицины из всех регионов Казахстана.

Главной целью форума стало повышение профессиональных компетенций специалистов в области интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ), диагностика и лечение которых остаются сложной задачей современной пульмонологии.

С приветствием к участникам обратились директор Департамента оказания медицинской помощи МЗ РК Гульмира Сарсенбаева, директор БМЦ УДП РК Роза Карабаева, президент Европейского респираторного общества (ERS), профессор Joanna Chorostowska, главный пульмонолог России, академик Сергей Авдеев, главный пульмонолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, профессор Талант Сооронбаев, главный пульмонолог МЗ РК Назира Латыпова и председатель ОО «Национальное респираторное общество» Айжан Пак.

В ходе форума рассмотрен широкий спектр вопросов диагностики, лечения и долгосрочного мониторинга пациентов с интерстициальными заболеваниями легких – как известной этиологии, так и идиопатическими формами, причины которых остаются неизвестными.

Особое внимание уделено современным методам ранней диагностики и своевременному назначению противофибротической терапии, а также изменениям в классификации ИЗЛ и новым подходам к ведению пациентов.

Республиканский Центр респираторной медицины БМЦ УДП РК представил собственный опыт диагностики и лечения ИЗЛ, включая клинические случаи из реальной практики. Центр располагает современным экспертным оборудованием и внедряет высокотехнологичные методы диагностики сложных заболеваний органов дыхания.

Одним из значимых результатов работы Центра стало создание первого в Казахстане электронного регистра пациентов с интерстициальными заболеваниями легких. На его базе действует мультидисциплинарная экспертная комиссия, которая проводит оценку состояния пациентов и определяет показания к назначению противофибротической терапии.

Ежегодно сотни пациентов из разных регионов страны получают в Центре специализированную медицинскую помощь, включая диагностику, определение тактики лечения и последующее наблюдение.

В работе форума приняли участие ведущие эксперты из России, в том числе Наталья Царева, специалист в области легочной артериальной гипертензии, и Гульнара Нуралиева, эксперт по респираторной поддержке пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью.

Отдельный интерес вызвало выступление директора клинического академического департамента кардиохирургии UMC АО «ННКЦ» Талгата Лесбекова, который представил информацию о развитии трансплантации легких в Казахстане.

В рамках форума также были представлены актуальные научные данные и основные итоги ежегодного Международного конгресса Европейского респираторного общества (ERS), прошедшего накануне в Барселоне. Специалисты Центра респираторной медицины БМЦ УДП РК приняли участие в работе конгресса.

Завершающая сессия форума была посвящена разбору сложных клинических случаев. Их представили молодые специалисты Центра респираторной медицины БМЦ УДП РК Сагади Н.М. и Даузова А.С., пульмонолог из Алматы Нигматова Д.С., а также докторант Маастрихтского университета (Нидерланды) Мирзалиева Г.М. из Кыргызстана.

Участники форума получили возможность ознакомиться с современными подходами к диагностике и лечению ИЗЛ, обменяться практическим опытом и обсудить сложные клинические случаи с ведущими экспертами.

Проведенный по итогам мероприятия интерактивный опрос подтвердил высокий интерес специалистов к представленным материалам и актуальность дальнейшего профессионального обмена в данной области.

Проведение II Казахстанского форума «Интерстициальные заболевания легких» стало очередным этапом развития республиканской системы респираторной помощи и повышения профессиональных компетенций специалистов регионов. Такие образовательные площадки позволяют внедрять современные международные подходы в клиническую практику и повышать качество медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания.

Организаторами форума выступили Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан при поддержке компании Boehringer Ingelheim. Мероприятие прошло в соответствии с планом научно-практических конференций Министерства здравоохранения РК на 2026 год.