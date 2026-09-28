В Карагандинской области продолжается масштабная модернизация медицинской инфраструктуры, финансируемая из специального фонда возвращенных государству активов.

В регионе на 93% готов новый операционно-реанимационный блок областного онкодиспансера, оснащенный 7 современными операционными и 15 койками реанимации, что позволит проводить до 7 тысяч сложных операций в год.

В Балхаше провели модернизацию многопрофильной больницы, открыв корпус с новым приемным покоем и двумя операционными для обслуживания населения города и близлежащих районов. Параллельно завершено строительство 51 фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории в сельских населенных пунктах региона.

Следующим этапом станет возведение современного перинатального центра на 200 коек в Караганде с плановым завершением в 2029 году.