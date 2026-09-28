28 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С БЕШЕНСТВОМ

28 сентября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день медицинские специалисты напоминают о профилактике одного из наиболее опасных инфекционных заболеваний, которое без своевременной помощи приводит к смерти.

Бешенство – особо опасное инфекционное заболевание человека и животных. Заразиться могут все виды млекопитающих. Человек может инфицироваться при укусе, ослюнении или контакте с выделениями зараженного животного, если они попали на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Основную опасность представляют дикие, бездомные и домашние хищные животные, а также летучие мыши.

Первые признаки заболевания могут включать повышение температуры, общее угнетение, беспокойство, бессонницу, чувство страха, а также боль или неприятные ощущения в области укуса. По мере прогрессирования заболевания появляются повышенная чувствительность к свету, шуму и движению воздуха, судороги, водобоязнь, обильное слюноотделение, нарушения дыхания и параличи.

При появлении клинических симптомов заболевание практически всегда заканчивается летальным исходом. Поэтому решающее значение имеет профилактика после контакта с животным.

Что делать при укусе или ослюнении животным?

В первую очередь необходимо немедленно и тщательно промыть место укуса или ослюнения водой с мылом, после чего как можно скорее обратиться в медицинскую организацию.

Врач оценит характер контакта и при наличии показаний назначит курс антирабической вакцинации и, при необходимости, другое профилактическое лечение.

Важно не ждать появления симптомов и не прерывать назначенный курс вакцинации самостоятельно.

Как защититься от бешенства?

регулярно вакцинировать домашних животных против бешенства;

не контактировать с бездомными и дикими животными;

не пытаться самостоятельно поймать или лечить животное с необычным поведением;

при подозрении на бешенство у животного незамедлительно сообщить в ветеринарную службу;

при любом укусе, ослюнении или другом потенциально опасном контакте — своевременно обратиться за медицинской помощью.

Своевременное обращение за медицинской помощью и проведение профилактики после контакта с животным позволяют предотвратить развитие заболевания.