НОВЫЕ МЕДОБЪЕКТЫ В СЕЛАХ: ТИМУР СУЛТАНГАЗИЕВ ПОСЕТИЛ ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН

Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил Шемонаихинский район, где встретился с населением, провел личный прием граждан, ознакомился с работой медицинских объектов и ответил на вопросы представителей СМИ.

Основными темами поездки стали развитие районной и сельской медицины, модернизация медицинской инфраструктуры, оснащение больниц, работа скорой медицинской помощи и обеспечение региона врачебными кадрами.

«Наша ключевая задача – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для каждого жителя независимо от места проживания. Для этого необходимо одновременно укреплять первичное звено, развивать инфраструктуру и создавать условия для привлечения специалистов в регионы», — отметил Тимур Султангазиев на встрече с населением.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Восточно-Казахстанской области построены все 36 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи. В Шемонаихинском районе созданы медицинский пункт в селе Межовка и врачебная амбулатория в селе Волчанка.

Продолжается модернизация Шемонаихинской районной больницы. В 2025 году для нее приобретено 44 единицы медицинского оборудования. Прорабатывается проект реконструкции больницы, предусматривающий обновление приемного отделения, внедрение триаж-системы и создание операционного блока. Также ведется строительство отдельного корпуса инфекционного отделения и врачебной амбулатории.

В ходе встречи жители подняли вопросы обновления автопарка и здания скорой медицинской помощи, капитального ремонта районной больницы и дальнейшего развития медицинской инфраструктуры. Поднятые вопросы взяты в работу и будут дополнительно проработаны Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению региона. В 2026 году для Восточно-Казахстанской области выделено 48 грантов по 25 специальностям резидентуры. В медицинские организации области трудоустроен 61 молодой специалист, в том числе 13 – в сельской местности.

Мерами социальной поддержки охвачены 55 врачей, из них 38 работают на селе. Жильем обеспечены 14 медицинских работников. Для специалистов по наиболее дефицитным направлениям предусмотрены единовременные выплаты в размере до 8,5 млн тенге.

Кроме того, в текущем году 29 специалистов медицинских организаций ВКО прошли обучение в ведущих клиниках Германии, Израиля, России, Турции и Беларуси.

«Развитие районной и сельской медицины зависит не только от новых зданий и современного оборудования. Ключевое значение имеют специалисты. Поэтому наша задача — создавать условия, чтобы врачи приезжали в регионы, профессионально развивались и оставались здесь работать», – подчеркнул первый вице-министр.

В рамках рабочей поездки Тимур Султангазиев также провел личный прием граждан, на котором жители смогли напрямую обратиться по вопросам организации медицинской помощи и работы медицинских учреждений.

Рабочая программа завершилась выездным брифингом для представителей СМИ. Первый вице-министр ответил на вопросы о развитии первичной медико-санитарной помощи, привлечении молодых специалистов, модернизации медицинской инфраструктуры и повышении доступности медицинской помощи в регионе.