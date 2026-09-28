БОЛЕЕ 3 МЛН ПРИЕМОВ ЗА ГОД: КАК В КАЗАХСТАНЕ РАЗВИВАЮТ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ

В Казахстане расширяют возможности современной офтальмологии — от ранней диагностики заболеваний глаз до высокотехнологичных операций и применения искусственного интеллекта. Только за 2025 год офтальмологи провели порядка 3 млн амбулаторных приемов, еще более 3 млн профилактических осмотров прошли дети.

Перспективы развития офтальмологической помощи обсуждают сегодня в Алматы на Конгрессе офтальмологов Казахстана с международным участием «Достижения и будущее офтальмологии Республики Казахстан».

В работе Конгресса принимают участие специалисты из регионов страны, представители медицинских организаций, научных центров и вузов, а также эксперты из США, России, Узбекистана, Беларуси, Украины и Кыргызстана.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в приветственном обращении к участникам Конгресса подчеркнула, что ключевой задачей остается доступность современной офтальмологической помощи для населения.

«Наша задача — обеспечить дальнейшее развитие офтальмологической службы, внедрение передовых технологий и доступность качественной медицинской помощи для каждого пациента независимо от места его проживания», — отметила министр.

Сегодня в Казахстане работают около 1,5 тысячи врачей-офтальмологов. За 2025 год стационарную помощь получили свыше 127 тысяч пациентов.

В стране обновлен стандарт оказания офтальмологической помощи, развиваются специализированные направления, в том числе детская офтальмология, лечение глаукомы, заболеваний сетчатки и роговицы.

Особое внимание уделяется раннему выявлению и лечению ретинопатии недоношенных. Дорожная карта на 2025–2027 годы предусматривает совершенствование скрининга, оснащение медицинских организаций и подготовку специалистов. Продолжается развитие кератопластики и высокотехнологичной офтальмохирургии.

Одной из ключевых тем Конгресса станет применение искусственного интеллекта. Специалисты обсудят использование ИИ для анализа медицинских изображений, раннего выявления заболеваний глаз, оценки рисков и поддержки принятия клинических решений.

Также в рамках Конгресса пройдет Республиканский форум по катарактальной и рефракционной хирургии. В центре внимания — современные хирургические технологии, сложные клинические случаи и новые возможности восстановления зрения.

Научная программа охватывает лечение катаракты, глаукомы, заболеваний роговицы и сетчатки, детскую и онкологическую офтальмологию, витреоретинальную и рефракционную хирургию, современные методы диагностики и цифровые технологии.

Конгресс объединит казахстанских и зарубежных специалистов для обмена клиническим опытом, развития профессионального сотрудничества и внедрения современных методов диагностики и лечения в практическое здравоохранение.