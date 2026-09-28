В Казахстане новые подходы к формированию предельных цен на лекарственные средства уже отразились на стоимости значительной части препаратов, находящихся под государственным ценовым регулированием.

По данным сравнительного анализа предельных цен 2025 года с ранее действовавшими ценами, утвержденными в конце 2024 года, снижение затронуло 3 801 торговое наименование лекарственных средств, или 76% от общего количества. В среднем цены по этим позициям снизились на 26,5%.

Еще 947 позиций остались без изменений, а перечень пополнился 246 новыми позициями. В 2026 году были утверждены новые цены на 2055 лекарственных средств для оптовой и розничной реализации: цены снизились на 16%, без изменений цены остались на половину утвержденных предельных цен, новые позиции – 169.

Изменения коснулись и лекарственных средств в рамках гарантированного объема медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования. По новым предельным ценам снижение зафиксировано по 1 397 торговым наименованиям, или 47,8%, в среднем на 22,45%.

Кроме того, были пересмотрены предельные цены на международные непатентованные наименования лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС. Снижение зафиксировано по 453 позициям, или 40,5%, в среднем на 25,3%.

Как отметил председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бауыржан Джусипов, полученные результаты связаны с комплексным пересмотром подходов к формированию предельных цен.

«Изменения в методологии ценообразования направлены прежде всего на повышение прозрачности формирования цен. Сегодня заявленная производителем стоимость подтверждается документально и сопоставляется с ценами в референтных странах. При этом используется среднее значение трех минимальных цен, а данные дополнительно подтверждаются информацией из международных источников. Такой подход позволяет более объективно оценивать заявленную стоимость лекарственного средства и формировать предельные цены», - отметил Бауыржан Джусипов.

Сегодня для регистрации цены производитель или его представитель предоставляет в государственную экспертную организацию заявление и документы, подтверждающие цену завода, в том числе контракт, инвойс, таможенную декларацию и сведения о ценах в референтных странах.

В настоящее время в референтную корзину Казахстана входят 10 стран: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан.

Сонымен қатар ТМККК және МӘМС шеңберіндегі дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары бойынша шекті бағалар қайта қаралды. 453 позиция немесе 40,5% бойынша бағаның төмендеуі тіркеліп, орташа төмендеу 25,3%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің төрағасы Бауыржан Жүсіповтің айтуынша, алынған нәтижелер шекті бағаларды қалыптастыру тәсілдерін кешенді қайта қараумен байланысты.

«Баға белгілеу әдістемесіне енгізілген өзгерістер, ең алдымен, бағаны қалыптастыру процесінің ашықтығын арттыруға бағытталған. Бүгінде өндіруші мәлімдеген құн құжаттармен расталып, референттік елдердегі бағалармен салыстырылады. Бұл ретте ең төменгі үш бағаның орташа мәні пайдаланылады, ал деректер халықаралық ақпарат көздерінен алынған мәліметтермен қосымша расталады. Мұндай тәсіл дәрілік заттың мәлімделген құнын неғұрлым объективті бағалауға және шекті бағаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді», – деп атап өтті Бауыржан Жүсіпов.

Қазіргі таңда бағаны тіркеу үшін өндіруші немесе оның өкілі мемлекеттік сараптама ұйымына өтініш пен зауыт бағасын растайтын құжаттарды, оның ішінде шартты, инвойсты, кедендік декларацияны және референттік елдердегі бағалар туралы мәліметтерді ұсынады.

Қазіргі уақытта Қазақстанның референттік себетіне 10 ел: Әзербайжан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Қырғызстан, Польша, Ресей, Словения, Түркия және Өзбекстан кіреді.