В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ

В Кызылординской области с 21 по 23 сентября на базе областного перинатального центра и областного онкологического центра прошел практический мастер-класс для специалистов в области акушерства и гинекологии. Мероприятие организовано управлением здравоохранения Кызылординской области в соответствии с поручением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Основная цель – повышение профессиональных компетенций региональных специалистов и внедрение современных хирургических подходов в практику. В качестве приглашенного эксперта выступил заведующий отделением АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», кандидат медицинских наук Ерлан Кукубасов. Он провел обучение по теме «Выполнение расширенных операций в гинекологической и акушерской практике». В течение трех дней специалисты отработали современные подходы к проведению сложных хирургических вмешательств. В рамках мастер-класса выполнены операции с применением лапароскопических, гистероскопических и открытых хирургических методов, включая гистерэктомии и забор материала для гистологического исследования. Часть операций транслировалась в режиме реального времени по сети телемедицины. Это позволило медицинским работникам региона дистанционно наблюдать за ходом вмешательств и обсуждать применяемые хирургические методики с приглашенным специалистом. Практическое обучение также прошло на базе областного онкологического центра, где местные специалисты получили возможность непосредственно ознакомиться с современными хирургическими технологиями и отработать их применение. По словам Ерлана Кукубасова, проведение подобных мастер-классов непосредственно в регионах является эффективным инструментом повышения квалификации врачей. Возможность совместно выполнять сложные операции с опытными специалистами позволяет региональным врачам совершенствовать практические навыки и внедрять современные методы лечения на местах. Особое значение такие мероприятия имеют для повышения качества акушерско-гинекологической помощи и сохранения здоровья женщин. Освоение современных диагностических и хирургических методов позволяет своевременно оказывать помощь пациенткам со сложными состояниями и снижать риск осложнений.