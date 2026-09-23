В рамках рабочей поездки в Алматы министр здравоохранения Акмарал Альназарова ознакомилась с работой Регионального центра травматологии и ортопедии, созданного на базе Городской клинической больницы №4.

Особое внимание уделили вертолётной площадке на территории больницы. Это единственная такая площадка среди стационаров Алматы. Она позволяет оперативно доставлять пациентов с тяжёлыми травмами, в том числе эвакуированных спасателями МЧС из горных и других труднодоступных районов.

«В травматологии особенно важен так называемый золотой час. Наличие вертолётной площадки позволяет значительно сократить время доставки пациентов в стационар. В дальнейшем возможности санитарной авиации планируется расширять, в Алматы количество вертолётных площадок будет увеличено до четырёх», — отметил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов.

Глава Минздрава также подчеркнула важность соблюдения принципа «золотого часа» при оказании экстренной помощи пациентам с тяжёлыми травмами.

Региональный центр травматологии и ортопедии открылся 26 августа 2026 года. Здесь пациенты с тяжёлыми травмами получают помощь по полному циклу – от экстренной диагностики и сложных операций до медицинской реабилитации.

В рамках республиканской программы реновации в ГКБ №4 расширено приёмное отделение и внедрена международная система сортировки пациентов triage. Его пропускная способность выросла с 250 до 450 пациентов в сутки. На уровне приемного отделения работают четыре операционных зала, два из которых новые, а также экстренное отделение ОАРИТ на 12 коек.

В составе больницы также работает Центр чрескожных коронарных вмешательств, оснащённый современным ангиографом B-Plan последнего поколения, который позволяет проводить высокоточные диагностические и лечебные вмешательства на сосудах сердца.

ГКБ №4 – это крупный многопрофильный стационар, где медицинскую помощь получают более чем 500 тысяч жителей города, а по ряду направлений все население города.

Ежегодно здесь выполняется до 12 500 операций. В клинике трудятся 1 118 сотрудников, включая 260 врачей.