КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕКАРСТВО И ПОЛУЧИТЬ ПРЕПАРАТЫ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА: РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА

Казахстанцам напомнили, как безопасно покупать лекарства, проверить их подлинность и в каких случаях препараты предоставляются за счет государства.

Перед покупкой лекарства Минздрав рекомендует проверить несколько основных вещей: препарат должен быть зарегистрирован в Казахстане, упаковка — целой, срок годности — действующим, а условия хранения — соответствовать требованиям.

Также на упаковке следует проверить название препарата, дозировку, лекарственную форму и маркировку. Инструкция по медицинскому применению должна быть доступна на казахском и русском языках.

Проверить регистрацию лекарства можно через Государственный реестр лекарственных средств — register.ndda.kz. Подлинность препарата и его статус в системе маркировки можно дополнительно проверить через приложения DariKz и Naqty Onim.

Покупать лекарства рекомендуется только в аптеках и других местах, имеющих право на их реализацию. Особую осторожность следует проявлять при покупке через социальные сети, объявления и неизвестные интернет-сайты.