РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ

Современные роботизированные технологии, внедрённые в Алматинском онкологическом центре, представили министру здравоохранения Акмарал Альназаровой.

Роботизированная хирургическая система, предназначенная для сложных малоинвазивных операций, проводит операции через крошечные проколы, а не большие разрезы.

По словам онкологов, высокая точность аппарата позволяет практически исключить риск повреждения крупных сосудов и снижает потребность в переливании крови, также при вмешательствах с роботом наименьшая вероятность осложнений, воспаления и занесения инфекций.

Кроме того, пациенты сталкиваются с гораздо меньшим болевым синдромом после операции, проводят меньше времени в стационаре и могут быстрее вернуться к привычной жизни.

Для хирурга робот дает возможность видеть операционное поле в трехмерном увеличенном объеме, рассмотреть мельчайшие нервы и сосуды, также обеспечивается ювелирная точность движений, полностью устраняется тремор.

Затем в онкоцентре главе ведомства представили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого герметичного разведения лекарственных препаратов.

Технология автоматизирует процесс лекарственного обеспечения – от приёма и хранения препаратов до их приготовления и выдачи пациенту. Каждая упаковка получает индивидуальную цифровую идентификацию, благодаря чему можно проследить весь путь препарата и зафиксировать все действия с ним.

«Роботизированные технологии позволяют не просто автоматизировать отдельные процессы. Они помогают повысить точность хирургических вмешательств, безопасность лекарственного обеспечения и контроль на каждом этапе лечения. Это технологии, которые работают прежде всего на безопасность и интересы пациента», — отметил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов.

Сегодня на учёте в Алматы состоят более 38 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно медицинскую помощь получают свыше 27 тысяч человек. За последние восемь лет объём оказываемых услуг по лечению вырос в 2,5 раза.

Одновременно показатель пятилетней выживаемости увеличился с 46% до 75%.

В Алматинском онкологическом центре подчёркивают, что внедрение роботизированных решений является частью последовательной работы по повышению качества и безопасности онкологической помощи.