О ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ: ОТКРЫТО ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В АЛМАТЫ

В Казахстане развивается специализированная паллиативная помощь детям. В августе этого года на базе Детской городской клинической больницы №2 открыто первое специализированное отделение для тяжелобольных детей.

В ходе рабочей поездки в Алматы министр здравоохранения Акмарал Альназарова ознакомилась с условиями оказания медицинской помощи в этом отделении.

В прошлом году в декабре был впервые за многие годы пересмотрен Стандарт организации оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению.

Документ определяет порядок оказания помощи и выделяет пять категорий заболеваний и состояний, при которых ребенок нуждается в паллиативном сопровождении, с учетом возможности лечения, характера и прогрессирования заболевания, риска преждевременной смерти и потребности в паллиативной помощи.

Сегодня на динамическом наблюдении в Казахстане состоят 4 816 детей, нуждающихся в паллиативной помощи. В медицинских организациях страны функционирует 169 паллиативных коек.

С 2024 года в информационной системе «Электронный регистр диспансерных больных» была создана отдельная база детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Это позволяет системно учитывать таких пациентов, планировать необходимый объем помощи и оценивать ее доступность.

Новое отделение оказывает круглосуточную помощь детям с тяжелыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями. Здесь работает мультидисциплинарная команда – врачи разных специальностей, медицинские сестры и другие специалисты.

Отделение оснащено аппаратами ИВЛ, инфузионными насосами, медицинскими аспираторами, мониторами жизненно важных функций, кислородным и другим специализированным оборудованием.

Паллиативная помощь – это не только медицинские процедуры. Важно обеспечить ребенку максимально возможный комфорт и качество жизни, своевременно контролировать симптомы, а также предоставить семье профессиональную поддержку и помощь в уходе.

Для координации этого направления определен Центр координации по вопросам детской паллиативной помощи. В его задачи входят организационно-методическое сопровождение, мониторинг качества и доступности помощи и обучение специалистов.