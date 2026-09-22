ЮНИСЕФ ОТМЕТИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ ИММУНИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова провела встречу с заместителем директора программ ЮНИСЕФ в области здравоохранения Эфрема Текле Леманго, в ходе которой стороны обсудили результаты совместной работы и дальнейшие направления сотрудничества в сфере охраны здоровья детей и иммунопрофилактики .

Министр особо отметила ключевые результаты взаимного партнерства с международной организацией, достигнутые за последние два года.

“Внедрение универсально-прогрессивной модели патронажа позволило снизить смертность детей на дому на 22%, усилить межведомственное взаимодействие. В целом, за последние 20 лет в Казахстане последовательно расширялся перечень инфекций, против которых проводится вакцинация. В национальный календарь были включены прививки против краснухи, гемофильной инфекции типа b, пневмококковой инфекции, а с 2024 года мы прививаем девочек против вируса папилломы человека”,– рассказала в ходе встречи глава ведомства.

Сегодня в Казахстане в рамках социальных гарантий государства проводится вакцинация против 21 инфекции. Ежегодно прививается порядка 5 млн человек, в том числе около 1,3 млн детей.

В результате реализации национальной программы иммунизации заболеваемость эпидемическим паротитом и вирусным гепатитом B снизилась более чем в 90 раз, гепатитом А – более чем в 80 раз. Столбняк и краснуха регистрируются в стране единично, отметила министр.

Международная организация также оказывает Казахстану техническую поддержку в совершенствовании системы планирования и закупок вакцин, развитии коммуникаций и подготовке медицинских работников.

«Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с ЮНИСЕФ, на сегодня 7 из 10 вакцин закупается через вашу организацию. Для нас важно не только обеспечить наличие вакцин, но и сделать саму систему иммунизации более устойчивой – от планирования и закупок до хранения, цифрового учета, подготовки специалистов и работы с населением. В конечном счете речь идет о своевременной защите здоровья каждого ребенка», – подчеркнула министр.

В свою очередь, д-р Эфрем Текле Леманго отметил казахстанский положительный опыт как пример для всего региона, это касается снижения младенческой смертности, борьбы с туберкулезом, внедрения эффективного патронажа в организациях ПМСП, открытия центров раннего вмешательства, цифровизации в сфере вакцинации.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по вопросам иммунизации, охраны здоровья детей, укрепления первичной медико-санитарной помощи и повышения доверия населения к системе здравоохранения.

Сотрудничество Казахстана и ЮНИСЕФ также развивается в рамках реализации Национальной программы «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, охватывающей вопросы здоровья, безопасности, образования и благополучия детей.