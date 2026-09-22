В 2026 году в Казахстане продолжается активная цифровизация медицинских документов и услуг. С начала года в электронном формате сформировано 8 095 396 медицинских справок и листов временной нетрудоспособности, а также 5 698 396 справок по диспансерному учету, в том числе по направлениям психиатрии, наркологии и фтизиатрии. Электронные медицинские документы используются при прохождении медицинских осмотров, получении заключений врачебных комиссий, оформлении временной нетрудоспособности, прохождении процедур по установлению инвалидности, получении санаторно-курортного лечения, оформлении медицинских документов для детей, при трудоустройстве, а также при предоставлении сведений государственным органам и другим информационным системам. Отдельно отмечается значительный рост количества электронных справок формы №073/у. В июне 2026 года было оформлено 36 994 справки, в июле – 84 720, что на 129% больше, чем месяцем ранее. В августе количество оформленных справок достигло 147 522, увеличившись еще на 74% по сравнению с июлем. Рост количества электронных справок формы №073/у связан, в том числе, с усилением контроля со стороны Министерства внутренних дел Республики Казахстан в отношении лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с инвалидностью, которые должны проходить медицинский осмотр каждые два года. Цифровизация медицинских документов способствует повышению доступности медицинских услуг, снижению административной нагрузки на медицинских работников и сокращению бумажного документооборота. Кроме того, электронный формат обеспечивает более оперативное и прозрачное взаимодействие между гражданами, медицинскими организациями и государственными информационными системами.