СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В КАЗАХСТАНЕ: ГОСУДАРСТВО ФИНАНСИРУЕТ ДВЕ ТРЕТИ ОБЪЕМА МЕДПОМОЩИ

Сегодня на совещании в Правительстве по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в выступлении в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о мерах по совершенствованию системы государственных социальных гарантий в здравоохранении.

В Казахстане действует широкий объем гарантированной государством медицинской помощи. За счет государства обеспечиваются первичная и скорая медицинская помощь, вакцинация, экстренная стационарная и паллиативная помощь, лечение социально значимых и тяжелых хронических заболеваний, а также лекарственное обеспечение.

При этом около 67% общего объема закупаемой медицинской помощи обеспечивается за счет государства – через финансирование ГОБМП и уплату страховых взносов за льготные категории граждан.

За последние годы существенно расширен охват пациентов амбулаторным лекарственным обеспечением – с 1,9 млн человек в 2018 году до 3,4 млн человек в 2026 году.

Одновременно пересматривается перечень лекарственных препаратов с учетом клинической эффективности, безопасности и результативности терапии.

В 2026 году на финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предусмотрено 1,6 трлн теңге, на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – 1,7 трлн теңге.

Глава государства в своем выступлении отдельно обратил внимание на бесплатное обеспечение слабослышащих детей слуховыми аппаратами и поручил в кратчайшие сроки организовать их производство в Казахстане.

Сегодня на диспансерном учете состоят 6 008 детей с нарушением слуха.

«С учетом данного контингента будет сформирована фактическая потребность в слухопротезировании с учетом возраста, степени нарушения слуха, наличия действующего аппарата, срока его эксплуатации и необходимости индивидуальной настройки», – отметила министр.

Законодательством предусмотрено обеспечение слуховыми аппаратами лиц с нарушением слуха независимо от наличия инвалидности.

По итогам совещания Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами разработать Дорожную карту по организации производства современных отечественных слуховых аппаратов для детей, включая вопросы локализации и сервисного сопровождения.