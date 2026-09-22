МИНЗДРАВ УСИЛИВАЕТ КАЧЕСТВО ПОМОЩИ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В МАНГИСТАУ

Министерство здравоохранения усиливает работу по повышению качества и доступности помощи в сфере психического здоровья в Мангистауской области. Специалисты Минздрава оценили работу профильных служб региона и определили меры по их дальнейшему совершенствованию.

С 16 по 18 сентября 2026 года мониторинг прошел в Мангистауском областном центре психического здоровья с участием директора Департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гульнары Сарсенбаевой и заместителя директора Центра психического здоровья Алматы Наби Есимова.

Специалисты оценили организацию медицинской помощи, качество диагностики и лечения, а также соблюдение установленных требований при работе с пациентами.

Кроме того, они посетили первичные центры психического здоровья в Актау и Жанаозене, кабинет психического здоровья Мунайлинского района и Центр временной адаптации и детоксикации, работающий в районе с февраля этого года.

По итогам мониторинга региональной службе даны рекомендации по дальнейшему повышению качества и доступности медицинской помощи.

Сегодня в Мангистауской области на динамическом наблюдении профильной службы находятся 9 966 человек, в том числе 2 549 детей и подростков.

Необходимо отметить, что приоритетными направлениями остаются раннее выявление, своевременная помощь и развитие доступных служб психического здоровья по месту жительства.