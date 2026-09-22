ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ: КАК В КАЗАХСТАНЕ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

В Казахстане расширяется практика прямых закупок лекарственных средств и медицинских изделий у производителей, что позволило в закупочной кампании 2026 года получить совокупный экономический эффект в размере 70 млрд тенге.

Около 25 млрд тенге экономии обеспечено за счет расширения прямых контрактов с отечественными и зарубежными производителями. За последние 3 года объем прямых закупок вырос на 187%.

Исключение посреднических звеньев, переговоры с фармацевтическими компаниями, международные закупки и конкурентные процедуры позволяют снижать закупочные цены и эффективнее использовать государственные средства.

Одновременно совершенствуется система ценообразования. В частности, внедрены единый подход к регистрации цены производителя, международное реферирование и другие механизмы, направленные на исключение необоснованных надбавок.

Таким образом, по итогам закупочной кампании текущего года по ряду препаратов цены снизились в разы, а суммарная экономия от нового механизма ценообразования составила порядка 36,2 млрд тенге.

С 2025 года применяется механизм запроса ценовых предложений непосредственно у заводов-изготовителей, что позволяет закупать напрямую у производителей более 400 наименований лекарственных средств.

По итогам переговоров по 66 наименованиям лекарственных средств отечественного производства обеспечена экономия свыше 10 млрд тенге.

Отдельное направление – это закупки препаратов через международные организации системы ООН — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП ТБ. За счет увеличения объемов таких закупок обеспечено около 17 млрд тенге экономии.

Использование международных механизмов позволяет получать доступ к более выгодным ценовым условиям за счет консолидации закупок и прямого взаимодействия с международными поставщиками. Такой подход уже применяется при закупках дорогостоящих лекарственных препаратов.

Дополнительный эффект дают аукционные процедуры, в которых потенциальные поставщики конкурируют между собой по цене. За счет проведения аукционов обеспечено еще свыше 15 млрд тенге экономии.

Таким образом, снижение стоимости закупок достигается сразу по нескольким направлениям: прямые контракты с производителями, переговоры о снижении цен, международные закупки и конкурентные процедуры.

Экономия при государственных закупках не означает сокращения объемов лекарственного обеспечения.

Высвобождаемые средства направляются на приобретение дополнительных объемов лекарственных препаратов и расширение возможностей лечения пациентов.

По итогам закупочной кампании 2025 года сэкономленные 70,5 млрд тенге были направлены на дополнительное лекарственное обеспечение, в том числе позволили включить в перечень бесплатных препаратов семь инновационных лекарственных средств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.