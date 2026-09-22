ДО 2 ТЫСЯЧ ВЫЛЕТОВ В ГОД СОВЕРШАЕТ КАЗАХСТАНСКАЯ САНАВИАЦИЯ

К одной из важных социальных гарантий в Казахстане относятся услуги дорогостоящей экстренной медпомощи, когда за счет государства бортами санавиации тяжелых пациентов доставляют в специализированные клиники из отдаленных районов или при медицинских показаниях эвакуируют пострадавших из-за рубежа.

Медицинская авиация обеспечивает не только транспортировку, но и оказание медицинской помощи в пути, доставку профильных специалистов к пациенту и, при необходимости, проведение операций непосредственно по месту его нахождения.

Ежегодно для спасения граждан Казахстана выполняется до 2 тысяч вылетов. За восемь месяцев 2026 года медицинская авиация совершила 1 495 вылетов и транспортировала 1 543 пациента. Еще 4 703 консультации врачи провели дистанционно.

Если гражданин находится в тяжелом состоянии в зарубежной клинике и по медицинским показаниям не может вернуться обычным авиарейсом, может быть организована его транспортировка специализированным воздушным транспортом с медицинским сопровождением в клинику Казахстана.

В 2025 году выполнено 9 таких международных вылетов – из Турции, Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Кыргызстана и Египта.

За восемь месяцев 2026 года осуществлено еще 9 международных вылетов из Албании, Италии, Турции, Китая, Таиланда, России и Узбекистана.

Работу санавиации координирует Национальный координационный центр экстренной медицины. Система обеспечивает оказание экстренной помощи и транспортировку пациентов независимо от расстояния до необходимой клиники.