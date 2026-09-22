ТРАВМАТОЛОГИЯ В КАЗАХСТАНЕ: БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

В Казахстане ежегодно порядка 3 млн человек получают консультативную помощь в поликлиниках, стационарах и травмпунктах, в рамках ГОБМП и ОСМС ежегодно проводится свыше 130 тысяч операций, включая экстренные и плановые вмешательства.

За последние пять лет объём эндопротезирования вырос почти на 50%,что напрямую говорит о росте доступности высокотехнологичной ортопедической помощи для населения за счет гарантий государства.

Сохраняется и устойчивый объём высокотехнологичной медицинской помощи. В 2025 году выполнено более 1,5 тысячи ВТМП, включая:

свыше 300 операций на позвоночнике,

более 1 000 ревизионных эндопротезирований,

более 4,5 тысячи артроскопических операций на крупных суставах.

Все эти вмешательства требуют высокой квалификации специалистов, современного оборудования и строгого соблюдения клинических стандартов и выполняются бесплатно для пациентов.

Ключевая нагрузка традиционно сосредоточена в ведущих профильных центрах страны, включая Национальный научный центр травматологии и ортопедии.

Параллельно медицина развивается технологически. В клиническую практику поэтапно внедряются:

навигационные системы в хирургии позвоночника,

роботизированные технологии в эндопротезировании,

клеточные методы при дегенеративных заболеваниях суставов,

3D-индивидуальные импланты для сложных реконструкций.

Одновременно усиливается региональная травматологическая служба.

В Казахстане до 2027 года будет создана сеть региональных травматологических центров, обновлены противошоковые отделения, планируется усиление экстренной медицинской помощи и профилактики травматизма.

Сегодня специализированную помощь оказывают более 1 500 врачей-травматологов. В стране работают 81 травматологический пункт, свыше 4 тысяч специализированных коек и 260 медицинских организаций. Продолжается укрепление кадрового потенциала и развитие инфраструктуры службы.