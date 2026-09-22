ТРАВМАТОЛОГИЯ В КАЗАХСТАНЕ: БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
В Казахстане ежегодно порядка 3 млн человек получают консультативную помощь в поликлиниках, стационарах и травмпунктах, в рамках ГОБМП и ОСМС ежегодно проводится свыше 130 тысяч операций, включая экстренные и плановые вмешательства.
За последние пять лет объём эндопротезирования вырос почти на 50%,что напрямую говорит о росте доступности высокотехнологичной ортопедической помощи для населения за счет гарантий государства.
Сохраняется и устойчивый объём высокотехнологичной медицинской помощи. В 2025 году выполнено более 1,5 тысячи ВТМП, включая:
свыше 300 операций на позвоночнике,
более 1 000 ревизионных эндопротезирований,
более 4,5 тысячи артроскопических операций на крупных суставах.
Все эти вмешательства требуют высокой квалификации специалистов, современного оборудования и строгого соблюдения клинических стандартов и выполняются бесплатно для пациентов.
Ключевая нагрузка традиционно сосредоточена в ведущих профильных центрах страны, включая Национальный научный центр травматологии и ортопедии.
Параллельно медицина развивается технологически. В клиническую практику поэтапно внедряются:
навигационные системы в хирургии позвоночника,
роботизированные технологии в эндопротезировании,
клеточные методы при дегенеративных заболеваниях суставов,
3D-индивидуальные импланты для сложных реконструкций.
Одновременно усиливается региональная травматологическая служба.
В Казахстане до 2027 года будет создана сеть региональных травматологических центров, обновлены противошоковые отделения, планируется усиление экстренной медицинской помощи и профилактики травматизма.
Сегодня специализированную помощь оказывают более 1 500 врачей-травматологов. В стране работают 81 травматологический пункт, свыше 4 тысяч специализированных коек и 260 медицинских организаций. Продолжается укрепление кадрового потенциала и развитие инфраструктуры службы.