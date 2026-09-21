В Казахстане за счет государства обеспечивается целый комплекс медицинской помощи женщинам

м, охватывая все важнейшие этапы их репродуктивного здоровья— от планирования семьи до послеродового восстановления.

На базе 425 организаций ПМСП и 24 областных перинатальных центров открыты женские консультации, с организацией отдельных регистратур, процедурных кабинетов, центров планирования семьи.

Более 1 млн женщин получили услуги женских консультаций, а доля беременных, вставших на учет до 10 недель, увеличилась на 18% — до 71%.

С целью раннего выявления врожденных пороков развития плода во всех регионах на базе перинатальных центров организованы «Клиники одного дня», в которых беременные в рамках гарантированной помощи проходят 5 видов исследований с получением результата на следующий день.

В 2026 году диагностикой охвачено более 100 тыс. беременных, оказано более 500 тыс. услуг. В результате на 13 % выросла выявляемость пороков плода, на 15 % снизился показатель младенческой смертности.

С 2025 года в Казахстане реализуется уникальная программа «Аналар саулығы», которая предусматривает 12 видов бесплатных обследований для подготовки женщины к здоровой беременности.

Ежегодно в республике принимается свыше 300 тысяч родов. Государство последовательно создает все условия для охраны здоровья матери и ребенка, доступности медицинской помощи каждой женщине, независимо от места проживания или ее финансовых возможностей.