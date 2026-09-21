Программа визита включала профессиональные дискуссии, обходы профильных отделений, консультации пациентов и обмен практическим опытом. Доктора совместно на консультациях посмотрели 10 пациентов с различными заболеваниями - ВМТС эпиретинальная мембрана, также консультировали детей с язвой роговицы, двусторонние серозными отслойками. Расулов Идрис Рашидович выступил с докладами на темы «Новообразования органа зрения у детей», «Обработка диагностических данных с помощью искусственного интеллекта». Кырыкбаев Дастан Рахметоллаевич представил доклад на тему «Витреоретинальная служба Казахстана: от организации медицинской помощи к современной хирургии». Особое внимание было уделено развитию образовательного сотрудничества. Представители КазНИИ глазных болезней презентовали коллегам из Кыргызстана образовательные программы института для офтальмологов, направленные на повышение квалификации, обмен современными знаниями и практическими навыками в области офтальмологии и офтальмохирургии.