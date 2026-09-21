Сегодня, 19 сентября коллектив Министерства здравоохранения Республики Казахстан принял участие в общегородском субботнике в поддержку республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан». В мероприятии по санитарной очистке и благоустройству территории Президентского городского парка приняли участие 125 сотрудников центрального аппарата ведомства. Экологическое благополучие напрямую связано с состоянием общественного здоровья. Подобные инициативы способствуют формированию культуры ответственного отношения к окружающей среде. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» жители страны, волонтеры, молодежь, представители госорганов и организаций вышли сегодня на уборку общественных и природных территорий.