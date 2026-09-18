Минздрав: как выбрать врача и клинику перед лечением
В целях обеспечения безопасности и качества медицинской помощи перед обращением в медицинскую организацию рекомендуем заранее проверить разрешительные документы на виды деятельности и сертификаты специалистов.
Перед началом лечения обратите внимание на следующие условия:
наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность;
приложение к лицензии — в нем должен быть указан необходимый вам вид медицинской помощи;
адрес оказания медицинских услуг должен соответствовать адресу, указанному в разрешительных документах;
стоимость услуг, условия их оказания, возможные противопоказания и риски.
Проверить лицензию медицинской организации можно в государственном электронном реестре лицензий и разрешений eLicense.kz.
Уточните, когда выбираете врача или специалиста:
наличие медицинского образования;
специальность врача;
наличие действующего сертификата специалиста, дающего право на клиническую практику.
Важно помнить: постановка или предположение диагноза, интерпретация результатов анализов, назначение или отмена лекарственных препаратов, а также составление индивидуальной схемы лечения относятся к медицинской деятельности. Оказывать такие услуги вправе медицинский работник, допущенный к клинической практике.
Это правило действует и при медицинских консультациях через социальные сети и интернет.
Что делать, если возникли сомнения?
Сохраните договор, чеки, назначения, медицинские заключения и переписку со специалистом или клиникой.
С жалобой на действия врачей или медицинской организации можно обратиться в территориальный департамент Комитета медицинского контроля Минздрава РК, в том числе через систему eOtinish.
Контакты Комитета медицинского контроля Минздрава РК:
Call-центр: +7 701 006 5900
Канцелярия: 8 (7172) 74-27-68
E-mail: kmfk@dsm.gov.kz
Официальный сайт: gov.kz
Оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии или сертификата специалиста влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.