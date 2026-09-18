В рамках обмена опытом и сотрудничества в сфере здравоохранения Казахстана и Кыргызстана, заведующий рентгенэндоваскулярным оперблоком НИИ кардиологии и внутренних болезней Алексей Колесников провел в Национальном центре кардиологии и терапии им. акад. М.Миррахимова в Бишкеке мастер-класс с выполнением сложных чрескожных коронарных вмешательств.

Первая операция, длившаяся 3 часа, была проведена 51-летнему пациенту со сложным стволовым поражением коронарных артерий. Поражение ствола левой коронарной артерии относится к категории High-Risk PCI - чрескожных коронарных вмешательств высокого риска. Ствол ЛКА снабжает кровью от 75% до 85% всей массы миокарда левого желудочка, поэтому его критическое сужение несет прямую угрозу жизни.

Операция выполнена с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования, позволяющего детально оценивать анатомию и характер поражения коронарных артерий, определять оптимальную стратегию вмешательства и контролировать его непосредственный результат. Успешно имплантированы 2 стента.

Экспертное интраоперационное эхокардиографическое сопровождение вмешательства обеспечивал один из ведущих врачей функциональной и ультразвуковой диагностики НИИ КВБ Бахыт Арыспаев.

Благодаря высокоточному чреспищеводному эхокардиографическому контролю была обеспечена максимальная безопасность пациентов на всех этапах процедуры.

В ходе других мастер-классов казахстанские специалисты также продемонстрируют современное направление коронарных вмешательств Leave Nothing Behind («ничего не оставляя после себя») с применением баллонов с лекарственным покрытием (DCB). Данный подход позволяет в отдельных клинических ситуациях восстановить кровоток в коронарной артерии без имплантации постоянного металлического стента.

Интервенционные вмешательства с разбором сложных клинических случаев проводятся совместно с кыргызскими коллегами.

Дни казахской медицины стали площадкой для прямого обмена клиническим опытом и дальнейшего развития сотрудничества между медицинскими специалистами двух республик.