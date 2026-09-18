Минздрав: заболеваемость ОРВИ ниже прошлогодней в 1,8 раза

В Казахстане с начала осеннего сезона зарегистрировано почти в два раза меньше случаев ОРВИ, чем за аналогичный период прошлого года. Случаев гриппа не зарегистрировано, новых, ранее неизвестных респираторных вирусов в стране не выявлено.

Министерство здравоохранения с сентября проводит еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

С начала сентября в стране зарегистрировано 51 937 случаев ОРВИ. Это в 1,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Случаев гриппа на сегодняшний день не зарегистрировано.

Снижение отмечается и по COVID-19. С начала 2026 года зарегистрировано 87 случаев коронавирусной инфекции — в 10,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

COVID-19 продолжает циркулировать наряду с другими сезонными респираторными вирусами. При этом новых, ранее неизвестных вирусов в Казахстане не выявлено.

Осенью традиционно активизируется циркуляция респираторных инфекций. Министерство здравоохранения продолжает еженедельно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как защитить себя от сезонных инфекций?

Для профилактики ОРВИ, гриппа и других респираторных инфекций рекомендуется:

регулярно проветривать помещения;

чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены;

по возможности избегать тесного контакта с людьми с признаками заболевания;

в период повышенной заболеваемости избегать мест массового скопления людей;

при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;

при появлении температуры, кашля, боли в горле и других симптомов заболевания оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Соблюдение простых мер профилактики помогает снизить риск заражения и распространения сезонных респираторных инфекций.