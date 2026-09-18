Современная хирургия рака молочной железы: специалисты ННОЦ проводят операции в Бишкеке

Специалисты Национального научного онкологического центра проводят совместные операции с кыргызстанскими коллегами в рамках Дней казахстанской медицины в Кыргызской Республике.

ННОЦ представляют управляющий директор по клинической работе Азат Чиналиев и онкохирург Александр Дигай. Рабочая программа проходит на базе Национального центра онкологии и гематологии в Бишкеке.

День начался с общей врачебной планёрки, где казахстанские и кыргызстанские врачи рассмотрели клинические случаи, обсудили результаты обследований и определили тактику лечения. После этого работа продолжилась непосредственно в операционной.

В течение дня запланированы четыре операции пациенткам с раком молочной железы. Александр Дигай поделился опытом применения современных хирургических подходов, которые позволяют удалить опухоль и, когда это возможно по медицинским показаниям, сохранить молочную железу или выполнить её реконструкцию.

Во время операций врачи также применяют технологию, которая помогает определить, распространился ли опухолевый процесс на лимфатические узлы. Это позволяет точнее выбрать необходимый объём хирургического лечения и избежать более обширного вмешательства, если в нём нет необходимости.

Первая из запланированных операций успешно завершена. Казахстанские и кыргызстанские хирурги продолжают совместную работу.

Практической части предшествовала презентация возможностей Национального научного онкологического центра. Азат Чиналиев рассказал о клинической деятельности ННОЦ, научных и образовательных направлениях, а также перспективах взаимодействия между медицинскими организациями двух стран.

«Для нас особенно ценен практический формат взаимодействия. Мы не просто рассказываем о технологиях, которые используем в ННОЦ, а вместе с коллегами обсуждаем клинические случаи, определяем тактику лечения и работаем в одной операционной. Такой обмен опытом помогает укреплять профессиональные связи и открывает новые возможности для совместной работы», – отметил управляющий директор по клинической работе ННОЦ Азат Чиналиев.

Дни казахстанской медицины в Кыргызстане стали площадкой для прямого профессионального диалога, обмена практическим опытом и развития взаимодействия в области современной онкологической помощи.