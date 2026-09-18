Казахстанские травматологи и ортопеды Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова в рамках Дней казахстанской медицины в Кыргызской Республике провели в Бишкеке 10 совместных операций и проконсультировали 50 пациентов. Ряд современных хирургических вмешательств впервые выполнен на базе Клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека.

Казахстанские врачи совместно с врачами клиники выполнили четыре операции: эндопротезирование тазобедренного сустава, транспедикулярную фиксацию позвоночника, деротационную остеотомию бедра и хирургическую коррекцию воронкообразной деформации грудной клетки.

Затем проведено еще шесть операций, в том числе вмешательства на поясничном отделе позвоночника при переломах и дегенеративных изменениях, эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также ортопедические операции на коленном и голеностопном суставах.

Практическая программа сопровождалась совместными обходами отделений и клиническими разборами. Специалисты обсуждали современные подходы к диагностике и лечению переломов, заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

Отдельное внимание было уделено двум гражданам Казахстана из Актау, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на территории Кыргызстана.

Руководством Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова согласована их транспортировка санитарной авиацией в Астану.