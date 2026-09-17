БОЛЕЕ 55 ТЫСЯЧ КАЗАХСТАНЦЕВ ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЮТ ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ ТЕРАПИЮ БЕСПЛАТНО

В Казахстане лечение онкологических заболеваний для граждан проводится за счет государства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Пациентам доступны 150 наименований современных противоопухолевых препаратов, ПЭТ/КТ-диагностика, высокотехнологичные операции и современные методы лучевой терапии. Ежегодно лекарственную противоопухолевую терапию получают более 55 тысяч человек.

Сегодня в стране применяются 102 химиотерапевтических, 45 таргетных и 3 иммуноонкологических препарата. При наличии медицинских показаний необходимая лекарственная терапия гражданам Казахстана предоставляется в рамках ГОБМП.

Конкретный препарат и схему лечения определяет врач индивидуально, с учетом диагноза, стадии заболевания, состояния пациента и характеристик опухоли.

В Казахстане работают 10 центров ядерной медицины, оснащенных 19 аппаратами ПЭТ/КТ. Также действуют четыре циклотронно-производственных комплекса и семь аппаратов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.

ПЭТ/КТ назначается по медицинским показаниям. Направление на обследование оформляет первичная медицинская организация, а маршрутизация пациентов координируется на республиканском уровне.

Казахстанским пациентам доступны современные методы лечения рака, включая таргетную и иммуноонкологическую терапию, высокодозную химиотерапию и клеточную иммунотерапию.

В онкологических центрах выполняются сложные органосохраняющие и реконструктивные операции, применяются малоинвазивные и роботассистированные технологии. В отдельных направлениях используются трехмерное моделирование и индивидуальные костные импланты, навигационные системы в нейрохирургии, лапароскопические и торакальные вмешательства.

В стране работают более 40 аппаратов для лучевой терапии, в том числе 26 линейных ускорителей. Ежегодно такое лечение получают порядка 15 тысяч пациентов.

В 2025 году в Казахстане также открылся первый в Центральной Азии центр протонной терапии. В онкологическую практику внедрены современные технологии лучевого лечения, включая адаптивную, четырехмерную и стереотаксическую терапию, а также высокодозную брахитерапию.

Если у пациента возникают вопросы по обследованию, назначенным препаратам, лечению или госпитализации, в первую очередь необходимо обратиться к лечащему врачу или заведующему отделением.

Также пациент и его близкие могут обратиться в службу поддержки пациентов КазНИИОиР или онкологического центра, где он проходит лечение. Здесь можно получить разъяснения по организации медицинской помощи и дальнейшему маршруту.

Все консультации и диагностические мероприятия в амбулаторных условиях осуществляются по принципу «зелёного коридора», обеспечивающего приоритетное обслуживание пациентов вне общей очереди, в срок до восемнадцати рабочих дней.

На уровне специализированной помощи врач-онколог проводит полный комплекс диагностических исследований, направленных на морфологическую верификацию диагноза и определение распространённости опухолевого процесса.

Онкологическая помощь гражданам Казахстана оказывается в рамках ГОБМП на бесплатной основе.