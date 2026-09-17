Министерством здравоохранения продолжается внедрение цифровых сервисов для удобства коммуникаций с пациентами в стационарах
На eGov.kz и в приложении eGov Mobile можно заранее указать до трёх доверенных контактов, которые получат уведомление, если вы окажетесь в больнице и не сможете связаться с близкими самостоятельно.
Чтобы подключить сервис, на eGov необходимо выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» и указать ИИН доверенного лица.
Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.
В eGov Mobile сервис доступен: «Госуслуги» → «Здравоохранение».
Сервис бесплатный и позволяет заранее определить, кого необходимо уведомить в случае экстренной госпитализации.