На eGov.kz и в приложении eGov Mobile можно заранее указать до трёх доверенных контактов, которые получат уведомление, если вы окажетесь в больнице и не сможете связаться с близкими самостоятельно.

Чтобы подключить сервис, на eGov необходимо выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» и указать ИИН доверенного лица.

Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

В eGov Mobile сервис доступен: «Госуслуги» → «Здравоохранение».

Сервис бесплатный и позволяет заранее определить, кого необходимо уведомить в случае экстренной госпитализации.