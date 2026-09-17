КАЗАХСТАНСКИЕ ВРАЧИ ПРОВЕЛИ В КЫРГЫЗСТАНЕ ДВЕ СЛОЖНЫЕ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Казахстанские специалисты в рамках Дней казахстанской медицины на базе Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке провели две сложные внутриутробные процедуры и поделились практическим опытом с кыргызскими акушерами-гинекологами.

Под руководством заведующей программой «Медицина плода» Центра материнства и детства UMC в Астане, акушера-гинеколога Гульмиры Магзумовой казахстанские специалисты провели внутриутробное переливание крови двум ещё не родившимся детям.

Это высокотехнологичная процедура, которая применяется при тяжёлой анемии плода. Такое состояние может возникать, в частности, при резус-конфликте, когда антитела в организме матери воздействуют на эритроциты ребёнка. Современные технологии позволяют оказать необходимую медицинскую помощь ещё во время беременности.

«Для нас важно не только применять современные технологии в Казахстане, но и делиться накопленным клиническим опытом с коллегами. Такие совместные мастер-классы укрепляют профессиональные связи между нашими странами и позволяют специалистам обмениваться практическими знаниями в интересах здоровья матери и ребёнка», — отметила Гульмира Магзумова.

В рамках Дней казахстанской медицины наши врачи проводят в консультации и приёмы пациентов, обмениваются опытом с кыргызскими коллегами и демонстрируют современные подходы отечественной медицины.