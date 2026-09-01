В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в больнице доброжелательного отношения к ребенку» обновлено учебное пособие для медицинских работников «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в больнице доброжелательного отношения к ребенку. Пересмотренная инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания». Документ опубликован на официальном сайте Минздрава РК (https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/1057239?lang=ru).

«Мы стремимся к тому, чтобы поддержка грудного вскармливания стала не отдельной инициативой, а неотъемлемой частью системы охраны здоровья матери и ребенка. Каждая женщина, независимо от региона проживания, должна иметь возможность получить в медицинской организации квалифицированную помощь, основанную на единых современных стандартах. Обновленное учебное пособие и подготовка национальных тренеров – это важный шаг к тому, чтобы такие подходы системно применялись во всех регионах страны», — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Пособие предназначено для руководителей медицинских организаций родовспоможения и первичной медико-санитарной помощи, врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров, а также национальных и региональных экспертов и координаторов программ по охране, поддержке и поощрению грудного вскармливания.

«Во всем мире менее половины детей находятся исключительно на грудном вскармливании в первые шесть месяцев жизни, и Казахстан не является исключением. Это вызов, но одновременно и возможность для совместной работы. Создание благоприятных условий для грудного вскармливания – общая ответственность системы здравоохранения. ВОЗ готова и далее поддерживать Казахстан в продвижении грудного вскармливания и восстановлении сети больниц доброжелательного отношения к ребенку», – отметил д-р Скендер Сыла, Представитель ВОЗ в Казахстане.

Учебное пособие подготовлено Тамарой Курмангалиевной Чуваковой, доктором медицинских наук, профессором, одним из ведущих специалистов в области неонатологии в Казахстане, при технической поддержке Странового офиса ВОЗ в Казахстане и Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Грудное вскармливание – это не только важный источник питания для ребенка, но и одна из ключевых мер защиты его здоровья, способствующая снижению риска инфекций, поддержанию оптимального роста и развития и укреплению здоровья в долгосрочной перспективе.

В рамках проекта национальные тренеры посетили 20 регионов Казахстана, где провели обучающие семинары по основам грудного вскармливания для медицинских работников организаций родовспоможения, детства и первичной медико-санитарной помощи.

Всего было подготовлено 503 национальных тренера, которые продолжают содействовать внедрению рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ по поддержке грудного вскармливания на региональном уровне.

За последние десятилетия практика вскармливания детей грудного и раннего возраста также существенно изменилась, в том числе под воздействием маркетинга коммерческих заменителей грудного молока.

Это подчеркивает необходимость обеспечения семей достоверной информацией и создания условий, в которых каждая женщина сможет получить квалифицированную помощь и поддержку в вопросах грудного вскармливания.

🙌 Недостаточная практика грудного вскармливания имеет последствия не только для здоровья детей и матерей, но и для экономического благополучия стран. В глобальном масштабе, по оценке ВОЗ, ежегодные экономические потери, связанные с неоптимальным грудным вскармливанием, оцениваются в пределах от 257 до 341 млрд долларов США.

В этом контексте особое значение имеет создание в медицинских организациях условий, способствующих грудному вскармливанию, а также повышение компетенций медицинских работников, которые непосредственно взаимодействуют с женщинами и семьями.

При подготовке и доработке пособия также был учтен вклад экспертов и специалистов системы здравоохранения, принимавших участие в обсуждении и совершенствовании материалов.

📌 Отметим, что инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку» является одним из ключевых подходов к созданию благоприятных условий для грудного вскармливания в системе здравоохранения. Она помогает медицинским организациям выстраивать практики, поддерживающие матерей с первых часов после рождения ребенка, и укреплять знания и навыки медицинских работников.