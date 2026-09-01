МИНЗДРАВ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Министерство здравоохранения Республики Казахстан усиливает систему профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), и повышение безопасности пациентов в больницах и других медицинских организациях. Соответствующий проект приказа «Об утверждении Правил проведения внутреннего инфекционного аудита» разработан и проходит процедуру согласования и государственной регистрации.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, остаются одной из наиболее серьезных проблем современной системы здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый пациент в мире сталкивается с инфекцией во время получения медицинской помощи, а около 1,4 млн человек одновременно проходят лечение от ИСМП.

В Казахстане в 2025 году уровень регистрации ИСМП увеличился в 1,41 раза по сравнению с 2024 годом. Наибольшее количество таких случаев приходится на организации родовспоможения, где чаще всего регистрируются гнойно-септические инфекции.

Теперь внутренний инфекционный аудит станет обязательным элементом системы инфекционного контроля в медицинских организациях независимо от формы собственности.

Его главная задача – не реагировать на последствия, а предупреждать риски: своевременно выявлять нарушения, устранять причины их возникновения и предотвращать повторные случаи инфекций.

Периодичность аудита будет определяться с учетом профиля медицинской организации, эпидемиологической ситуации и результатов предыдущих проверок. При возникновении дополнительных эпидемиологических рисков будут проводиться внеплановые аудиты.

В рамках внутреннего инфекционного аудита медицинские организации будут системно оценивать соблюдение требований инфекционной безопасности, включая:

соблюдение гигиены рук медицинским персоналом;

выполнение правил асептики и антисептики;

качество дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;

использование средств индивидуальной защиты;

профилактику инфекций в хирургии и отделениях высокого риска;

безопасность медицинских процедур;

обращение с медицинскими отходами;

обучение персонала вопросам инфекционной безопасности.

При выявлении нарушений комиссия по профилактике ИСМП будет разрабатывать корректирующие мероприятия с конкретными сроками исполнения и ответственными лицами. После этого проводится контроль выполнения и оценка эффективности принятых мер.

Проект правил разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и направлен на совершенствование эпидемиологического надзора внутри медицинских организаций.

Особое внимание уделено профилактике распространения микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, поскольку ИСМП увеличивают продолжительность госпитализации, потребность в дополнительной антибактериальной терапии, повторных медицинских вмешательствах и лабораторной диагностике.

Принятие новых Правил позволит:

повысить эффективность профилактики ИСМП;

снизить риск возникновения и распространения внутрибольничных инфекций;

усилить внутренний контроль качества и инфекционной безопасности в медицинских организациях;

повысить компетентность медицинских работников в вопросах инфекционного контроля;

сократить затраты системы здравоохранения, связанные с лечением инфекционных осложнений.