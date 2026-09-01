МИНЗДРАВ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Министерство здравоохранения Республики Казахстан усиливает систему профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), и повышение безопасности пациентов в больницах и других медицинских организациях. Соответствующий проект приказа «Об утверждении Правил проведения внутреннего инфекционного аудита» разработан и проходит процедуру согласования и государственной регистрации.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, остаются одной из наиболее серьезных проблем современной системы здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый пациент в мире сталкивается с инфекцией во время получения медицинской помощи, а около 1,4 млн человек одновременно проходят лечение от ИСМП.
В Казахстане в 2025 году уровень регистрации ИСМП увеличился в 1,41 раза по сравнению с 2024 годом. Наибольшее количество таких случаев приходится на организации родовспоможения, где чаще всего регистрируются гнойно-септические инфекции.
Теперь внутренний инфекционный аудит станет обязательным элементом системы инфекционного контроля в медицинских организациях независимо от формы собственности.
Его главная задача – не реагировать на последствия, а предупреждать риски: своевременно выявлять нарушения, устранять причины их возникновения и предотвращать повторные случаи инфекций.
Периодичность аудита будет определяться с учетом профиля медицинской организации, эпидемиологической ситуации и результатов предыдущих проверок. При возникновении дополнительных эпидемиологических рисков будут проводиться внеплановые аудиты.
В рамках внутреннего инфекционного аудита медицинские организации будут системно оценивать соблюдение требований инфекционной безопасности, включая:
соблюдение гигиены рук медицинским персоналом;
выполнение правил асептики и антисептики;
качество дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
использование средств индивидуальной защиты;
профилактику инфекций в хирургии и отделениях высокого риска;
безопасность медицинских процедур;
обращение с медицинскими отходами;
обучение персонала вопросам инфекционной безопасности.
При выявлении нарушений комиссия по профилактике ИСМП будет разрабатывать корректирующие мероприятия с конкретными сроками исполнения и ответственными лицами. После этого проводится контроль выполнения и оценка эффективности принятых мер.
Проект правил разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и направлен на совершенствование эпидемиологического надзора внутри медицинских организаций.
Особое внимание уделено профилактике распространения микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, поскольку ИСМП увеличивают продолжительность госпитализации, потребность в дополнительной антибактериальной терапии, повторных медицинских вмешательствах и лабораторной диагностике.
Принятие новых Правил позволит:
повысить эффективность профилактики ИСМП;
снизить риск возникновения и распространения внутрибольничных инфекций;
усилить внутренний контроль качества и инфекционной безопасности в медицинских организациях;
повысить компетентность медицинских работников в вопросах инфекционного контроля;
сократить затраты системы здравоохранения, связанные с лечением инфекционных осложнений.