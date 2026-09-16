Министерство здравоохранения Республики Казахстан и представители израильской Berman Group обсудили перспективы сотрудничества в подготовке медицинских кадров, проведении мастер-классов и внедрении современных медицинских технологий.

В Минздраве состоялась встреча вице-министра здравоохранения РК Манаса Рамазанова с директором Berman Group Марком Берманом.

Стороны рассмотрели возможности развития практико-ориентированного обучения казахстанских медицинских специалистов с последующим применением полученных знаний в отечественных клиниках.

Одним из перспективных направлений может стать проведение в Казахстане мастер-классов с участием израильских специалистов непосредственно на базе медицинских организаций. Такой формат позволяет врачам осваивать современные подходы и технологии в практической работе.

«Для нас важно, чтобы международное сотрудничество имело конкретный практический результат. Полученные знания и технологии должны применяться в наших медицинских организациях и в конечном итоге работать на повышение качества медицинской помощи пациентам», — отметил Манас Рамазанов.

Отдельное внимание уделено возможностям сотрудничества в сфере медицинского образования и науки, включая подготовку специалистов, профессиональный обмен и проведение совместных исследований.