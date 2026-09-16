Минздрав разъяснил порядок обеспечения лекарствами детей с гипофосфатемическим рахитом

Министерство здравоохранения по вопросу обеспечения лекарством пациентов с диагнозом «Гипофосфатемический рахит» сообщает следующее.

15 сентября 2026 года в Центре приема граждан Аппарата Правительства Республики Казахстан с участием вице-министра здравоохранения Манаса Рамазанова состоялась встреча с 12 законными представителями детей с гипофосфатемическим рахитом из различных регионов страны.

В ходе встречи вице-министром здравоохранения даны подробные разъяснения по вопросам лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе по изменениям и нормам, принятым в текущем году в соответствии с действующими Правилами обеспечения лекарственными средствами пациентов с орфанными заболеваниями.

Кроме того, законным представителям разъяснены положения впервые утвержденного в текущем году Стандарта организации оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 78.

Отдельно родителям доведена информация о результатах заседания Экспертного совета по ведению пациентов с орфанными заболеваниями от 15 сентября 2026 года, на котором рассмотрены вопросы целесообразности и обоснованности применения лекарственного препарата Буросумаб (Крисвита).

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 23 ребенка с диагнозом – гипофосфатемический рахит, их них 19 детей обеспечены лекарственным препаратом буросумаб (Крисвита) за счет средств местных бюджетов.

По результатам рассмотрения в отношении 4 детей, Экспертным советом принято положительное решение о целесообразности и обоснованности применения препарата буросумаб (Крисвита), в том числе: 1 ребенок — Атырауская область; 2 детей — Мангистауская область; 1 ребенок — Акмолинская область. Из этих 4 детей – трое пациентов относятся к числу вновь выявленных.

Законным представителям указанных детей разъяснен дальнейший порядок действий по реализации решений Экспертного совета, включая вопросы организации медицинского наблюдения, оформления необходимых медицинских документов и решения вопроса лекарственного обеспечения в установленном порядке.

По остальным рассмотренным случаям также предоставлены индивидуальные разъяснения с учетом медицинских показаний и представленной документации, определена дальнейшая тактика ведения и последовательность необходимых действий.

Таким образом, по итогам встречи всем 12 законным представителям детей с гипофосфатемическим рахитом предоставлены исчерпывающие индивидуальные разъяснения по вопросам лекарственного обеспечения, действующего нормативно-правового регулирования, результатов рассмотрения медицинской документации и решений Экспертного совета, а также определена дальнейшая тактика медицинского сопровождения каждого ребенка.

До 2025 года закуп ряда дорогостоящих препаратов для пациентов с редкими диагнозами, включая гипофосфатемический рахит, осуществлялся за счет средств фонда «Қазақстан халқына”.

В настоящее время финансирование закупа препаратов для пациентов с орфанным заболеванием «Гипофосфатемический рахит» производится за счет средств местных бюджетов.