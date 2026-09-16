В КАЗАХСТАНЕ ИЗ СИСТЕМЫ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫВОДЯТСЯ ПРЕПАРАТЫ СТОИМОСТЬЮ НИЖЕ 1 МРП

Министерство здравоохранения в рамках поэтапного дерегулирования цен на лекарственные средства выводит из-под государственного ценового регулирования препараты стоимостью до 1 МРП, что составляет 4 325 тенге.

Данная мера направлена на развитие конкуренции, расширение ассортимента и повышение доступности лекарственных средств для населения. В результате дерегулирования более 1 200 наименований лекарственных средств перейдут на рыночные механизмы формирования цены.

Вывод недорогих лекарственных средств из-под государственного ценового регулирования позволит участникам рынка самостоятельно формировать цены с учетом спроса и предложения.

В рамках поэтапного дерегулирования цен приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2026 года № 105 внесены изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации.

В соответствии с обновленным перечнем количество позиций, подлежащих государственному ценовому регулированию, сокращено с 3 039 до 1 827.

Таким образом, государственное регулирование становится более адресным и сосредотачивается на лекарственных средствах, в отношении которых необходимо обеспечить дополнительную защиту доступности для населения.

Передача части лекарственных средств на рыночное ценообразование сопровождается усилением мониторинга фармацевтического рынка.

Министерство здравоохранения совместно с Агентством Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции прорабатывает механизмы мониторинга и контроля цен, в том числе с использованием информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

Цифровые инструменты позволяют отслеживать движение лекарственных средств и анализировать фактические цены на различных этапах их обращения.

Это создает возможность своевременно выявлять потенциальные признаки необоснованного повышения цен.

С момента запуска обязательной маркировки в июле 2024 года через систему прошло порядка 1,1 млрд упаковок лекарственных средств.

Минздрав продолжит работу по обеспечению ценовой доступности лекарственных средств для казахстанцев.

В случае обнаружения фактов превышения установленных предельных розничных цен на лекарственные средства, Вы можете через мобильное приложение DariKZ отправить заявление с подтверждающими материалами (товарный чек и упаковка лекарственного средства) в территориальные Департаменты Комитета медицинского и фармацевтического конроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.