Казахстанские хирурги провели в Бишкеке ряд сложных операций

В рамках Дней казахстанской медицины специалисты Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова на базе Первой городской клинической больницы имени К. Рыскуловой. в Бишкеке ряд совместных сложных операций. Особое внимание было уделено технологиям, которые позволяют проводить операции через небольшие доступы, снижая травматичность вмешательства и создавая условия для более быстрого восстановления пациентов. Наряду с операциями казахстанские врачи провели образовательные лекции и мастер-классы, представили современные подходы к диагностике и лечению заболеваний, а также обменялись с коллегами практическим опытом ведения пациентов. Еще одной площадкой профессионального обмена стал Национальный центр онкологии и гематологии в Бишкеке, где состоялся международный мастер-класс «Современные эндоскопические решения в диагностике и лечении образований желудочно-кишечного тракта». Специалисты Казахстана и Кыргызстана рассмотрели современные возможности эндоскопической диагностики и малоинвазивного лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая практическое применение новых технологий. Дни казахстанской медицины в Кыргызской Республике ориентированы прежде всего на практический обмен опытом: специалисты двух стран совместно работают с пациентами, проводят операции и осваивают современные медицинские технологии.