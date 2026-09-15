Сегодня, 15 сентября отмечается День работника санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан. В честь профессионального праздника в Алматы впервые прошел Конгресс с участием свыше 700 делегатов, из числа руководителей и специалистов санитарно-эпидемиологической службы всех регионов страны, ветеранов отрасли, представителей государственных органов, медицинских вузов и научно-исследовательских институтов, международных организаций и зарубежных стран.

На открытии форума Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев подчеркнул особую ответственность специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

«Сегодня здесь собрались люди, для которых защита здоровья населения - не просто профессия, а ежедневная ответственность, требующая высокой компетентности, принципиальности и преданности своему делу. Современные вызовы требуют от санитарной службы постоянного развития. Наша задача -- усиливать профилактику, своевременно выявлять риски и обеспечивать готовность системы к новым угрозам для здоровья населения», - подчеркнул он.

Особое значение Конгрессу придала его историческая повестка. В этом году отмечается 110-летие со дня рождения выдающегося ученого, профессора Масгута Айкимбаева, внесшего значительный вклад в развитие отечественной науки и системы противодействия особо опасным инфекциям, а также 105-летие становления санитарно-бактериологических лабораторий Казахстана.

Главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова также подчеркнула, что первый Конгресс стал площадкой для объединения профессионального опыта и обсуждения современных задач службы.

Важное место в работе Конгресса заняло международное сотрудничество. Представитель ВОЗ Скендер Сыла и зарубежные гости отметили значимость санитарно-эпидемиологической службы в системе общественного здравоохранения и необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в вопросах профилактики инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и реагирования на современные угрозы.

В рамках пленарного заседания были представлены доклады о развитии санитарно-эпидемиологической службы, состоялось чествование ветеранов отрасли и награждение специалистов, внесших значительный вклад в ее развитие.

Работа продолжилась в трех тематических секциях, посвященных современным вызовам и перспективам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 105-летию становления санитарно-бактериологических лабораторий и научному наследию профессора М. Айкимбаева.

Участники обсудили развитие лабораторной инфраструктуры, цифровизацию, совершенствование эпидемиологического мониторинга, научное сотрудничество, кадровый потенциал и вопросы биологической безопасности.

Особое внимание было уделено концепции «Единое здоровье», предусматривающей комплексный подход к профилактике заболеваний человека, животных и растений с учетом экологических и климатических факторов.

Итогом Конгресса стало принятие Резолюции, определяющей основные направления дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан и укрепления ее потенциала.