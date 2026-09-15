Дни Казахстанской медицины стартовали в Кыргызстане

С 15 по 18 сентября в Кыргызской Республике пройдут Дни казахстанской медицины, в рамках которых запланирован обмен опытом в области практического здравоохранения: кардиологии, онкологии, акушерства и гинекологии, педиатрии и травматологии, также в сфере научных наработок.

«Дни казахстанской медицины — это возможность представить потенциал нашей системы здравоохранения через конкретную работу врачей. Такое взаимодействие укрепляет профессиональные связи и традиционно тесное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в сфере здравоохранения», — отметил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, руководитель делегации Манас Рамазанов.

Уже в первый день казахстанские врачи проводят консультации и обследования населения для жителей отдаленных населенных пунктах.

В первый день 16 казахстанских специалистов начали прием жителей сел Васильевка и Хун-Чи. Для проведения обследований Алматинская область направила в Кыргызстан три передвижных медицинских комплекса, оснащенных современным диагностическим оборудованием.

Проведение Дней казахстанской медицины в Кыргызстане стало еще одним важным шагом в укреплении стратегического партнерства с дружественным государством в сфере здравоохранения.

Қырғызстанда Қазақстан медицинасы күндерінің өткізілуі денсаулық сақтау саласындағы достас мемлекеттердің арасындағы стратегиялық әріптестікті нығайту жолындағы тағы бір маңызды қадам болды.