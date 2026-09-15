НОВАЯ РАЗРАБОТКА КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ ПОЗВОЛИТ ВОССТАНОВИТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ СУСТАВОВ

В Казахстане разрабатывают новые технологии восстановления поврежденных хрящевой и костной тканей. Одна из таких разработок – инъекционный биокомпозитный гидрогель, созданный в Национальном центре биотехнологии совместно с ННЦТО имени академика Н. Д. Батпенова. Он вводится в область повреждения и создает условия для восстановления тканей. В его составе – собственные мезенхимальные стволовые клетки пациента и факторы роста.

Разработка врача травматолога-ортопеда ННЦТО им. ак. Батпенова Меруерт Махметовой показала высокую перспективность при хирургическом лечении остеохондральных дефектов таранной кости голеностопного сустава. По итогам конкурса «Батпеновские чтения» работа молодой ученой заняла первое место.

Конкурс молодых ученых прошел в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Междисциплинарная травматология и ортопедия: от диагностики до реабилитации», состоявшейся 10–11 сентября в Астане и приуроченной к 25-летию Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Н.Д. Батпенова.

В этом году конференция объединила свыше 850 участников из регионов Казахстана и зарубежных стран. В программу вошли более 190 докладов, пять показательных операций и два сателлитных симпозиума.

В течение двух дней работали экспертные дискуссии и тематические секции. Среди новых направлений — робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава, сложное ревизионное эндопротезирование, а также специальное заседание с участием Азиатско-Тихоокеанской ортопедической ассоциации (APOA) и Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов (KATO). Отдельные секции были посвящены детской ортопедии, вертебрологии, лечению опухолей костей, физической реабилитации и современным аспектам сестринского дела. Также работала выставка медицинского оборудования и технологий.

В рамках мероприятия Министерство здравоохранения Республики Казахстан отметило врачей и работников сферы здравоохранения за многолетний труд и особый вклад в развитие отрасли.

Медалью «Еңбек ардагері» награждены Рамазанов Жанатай Көлбайұлы, Гусейнов Вахид Забеир-оглы.

Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» награждены Калиев Нұрлан Ислямұлы, Дьяков Сергей Сергеевич, Жанаспаева Анаргүл Идрисқызы, Бекенаева Марзия Ғабдылқаққызы, Айтбагина Наталья Николаевна, Кобешова Жанар Мұратқызы, Ким Лариса Владимировна, Долгиева Тамила Ахметқызы.