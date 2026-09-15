Почему коклюш особенно опасен именно в первые месяцы жизни?

Потому что малыш ещё слишком маленький, а его собственная защита от инфекции только формируется.

Но защитить ребёнка можно ещё до его рождения.

Во время беременности мама передаёт малышу защитные антитела. Вакцинация беременной против коклюша помогает увеличить их количество и защитить ребёнка в самые первые месяцы жизни.

Но эта защита временная.

Поэтому уже с 2 месяцев ребёнку начинают вакцинацию против коклюша по Национальному календарю прививок.

И здесь важна защита всей семьи. Источником инфекции могут стать родители, старшие дети и другие близкие. У взрослого коклюш иногда выглядит как обычный затяжной кашель, а для младенца заболевание может протекать тяжело.

Защита малыша начинается ещё до рождения.

Вакцинация мамы. Вакцинация ребёнка. Забота всей семьи.