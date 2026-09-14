БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ «АҢСАҒАН СӘБИ» В КАЗАХСТАНЕ РОДИЛИСЬ ОКОЛО 15 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

Около 15 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби». С 2021 года в рамках программы проведено порядка 37 тысяч циклов ЭКО, а ежегодное количество квот увеличено до 7 тысяч.

В Казахстане последовательно расширяется доступ к современным репродуктивным технологиям. Сегодня около 15% семей сталкиваются с бесплодием, ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка 20,5 тысячи супружеских пар.

Программа «Аңсаған сәби» была запущена в 2021 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Она позволила значительно расширить государственную поддержку семей, которым необходимы вспомогательные репродуктивные технологии.

Одновременно развивается сеть репродуктивной медицины. Если в 2004 году ЭКО проводили четыре клиники, то в 2025 году — уже 32. Количество циклов вспомогательных репродуктивных технологий за этот период выросло более чем в восемь раз — до 18,6 тысячи в год.

Положительная динамика отмечается и в пренатальной диагностике. В первом полугодии 2026 года выявляемость врожденных пороков развития при УЗИ увеличилась на 13,8%, а число детей, родившихся с врожденными пороками и хромосомными нарушениями, снизилось на 25,6%.

За шесть месяцев первичный скрининг в рамках «Клиники одного дня» прошли около 66 тысяч беременных женщин. Такой формат позволяет своевременно выявлять риски и при необходимости направлять будущих мам на дополнительные обследования.

Министерство здравоохранения продолжит расширять доступность репродуктивной помощи и совершенствовать раннюю диагностику, чтобы современные медицинские технологии были доступны семьям во всех регионах страны.