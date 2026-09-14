Врачи ЦГКБ Алматы помогли сохранить глаз 33-летнему пациенту

Сегодня 33-летний пациент вновь пришёл в Центральную городскую клиническую больницу — спустя пять месяцев после сложной операции. Пять месяцев назад ему была выполнена трансплантация роговицы по поводу тяжёлого кератоконуса IV степени. Сегодня контрольное обследование показало хорошие результаты, а сам пациент пришёл не только на осмотр, но и чтобы поблагодарить врача.

В 33 года молодой человек столкнулся с тяжёлой формой заболевания роговицы — кератоконусом IV степени. Из-за прогрессирования заболевания зрение значительно ухудшилось, и потребовалась трансплантация роговицы.

Операцию провела заведующая отделением офтальмологии ЦГКБ Гулзат Абдраимова. Благодаря хирургическому лечению глаз удалось сохранить.

Сегодня, спустя пять месяцев после трансплантации, специалисты провели контрольное обследование. Состояние роговицы оценивается положительно.

После осмотра молодой человек выразил искреннюю благодарность врачу и медицинской команде за проведённое лечение и помощь.

«Для нас за каждой операцией стоит судьба конкретного человека. Особенно важно помочь молодым пациентам сохранить зрение и возможность полноценно жить, учиться, работать и строить планы на будущее», — отмечает заведующая отделением офтальмологии Гулзат Абдраимова.

Трансплантация роговицы — одно из сложных направлений офтальмохирургии, требующее высокой квалификации специалистов, современной хирургической техники и длительного послеоперационного наблюдения.

В Центральной городской клинической больнице Алматы такие операции выполняются благодаря донорской программе.

С начала года специалисты ЦГКБ провели уже 15 трансплантаций роговицы.

За каждой операцией стоит отдельная история и человек, для которого трансплантация стала шансом сохранить или восстановить зрение.