Сегодня в рамках визита Главы государства в Республику Корея Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова провела встречу с Генеральным директором Kyungdong Pharmaceutical г-ном Ким Кён Хуном.

По итогам встречи Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Kyungdong Pharmaceutical подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие долгосрочного сотрудничества в фармацевтической отрасли.

Kyungdong Pharmaceutical-южнокорейская фармацевтическая компания с более чем 50-летним опытом работы, специализирующаяся на разработке и производстве лекарственных средств. Портфель компании включает рецептурные и безрецептурные препараты, активные фармацевтические ингредиенты и другую фармацевтическую продукцию. Компания располагает собственными производственными и научно-исследовательскими компетенциями и развивает присутствие на зарубежных рынках.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы локализации производства лекарственных средств в Казахстане, трансфера технологий, контрактного производства и реализации совместных инвестиционных проектов.

Министр здравоохранения отметила, что в соответствии с поручением Главы государства Казахстан последовательно развивает фармацевтическую промышленность как важную составляющую системы здравоохранения и одно из перспективных направлений привлечения инвестиций, внедрения современных технологий и создания новых производств.

По итогам 2025 года объем фармацевтического рынка Казахстана составил порядка 2,5 млрд долларов США, объем инвестиций в производство фармацевтической продукции достиг 142,8 млн долларов США, экспорт — 84 млн долларов США.

Для иностранных инвесторов в Казахстане предусмотрены механизмы долгосрочного гарантированного спроса на продукцию отечественного производства, государственная поддержка крупных инвестиционных проектов, а также возможности дальнейшего выхода произведенной продукции на рынки ЕАЭС и стран Организации тюркских государств.

Отдельное внимание уделено совершенствованию регуляторной среды. В феврале 2026 года Казахстан достиг 3-го уровня зрелости национальной регуляторной системы ВОЗ, став первой страной СНГ и четвертой среди стран Европейского региона ВОЗ, достигшей данного уровня.

В качестве возможных моделей дальнейшей работы рассматриваются контрактное производство, поэтапная локализация и создание совместного производственного предприятия.

Подписанный Меморандум закрепляет намерение сторон перейти от общих договоренностей к реализации конкретных инвестиционных и производственных проектов в фармацевтической отрасли.