Городской кардиологический центр Алматы успешно прошел внешний аудит и впервые получил аккредитацию Joint Commission International (JCI) сроком на три года. Центр стал первой городской клиникой страны и специализированным центром экстренной кардиологической помощи в Республике Казахстан, удостоенным этого статуса.

JCI — это «золотой стандарт» аккредитации для медицинских организаций по всему миру. Данный сертификат подтверждает наивысший уровень безопасности пациентов и безупречное качество медицинских услуг.

Международные эксперты JCI, проводившие аудит 19–21 августа 2026 года, дали наивысшую оценку клиническим процессам Центра, включая лекарственную и хирургическую безопасность, жесткий инфекционный контроль, минимизацию рисков и системный аудит качества на всех этапах лечения.

Масштаб деятельности и ключевые показатели за 8 месяцев 2026 года: По экстренности Центр обеспечивает высокотехнологичной медицинской помощью население численностью более 1 133 968 человек.

С начала текущего года стационарное лечение в Центре получили более 7 500 пациентов.

Проведено более 9 000 операций и процедур, что на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Отмечается стремительное развитие высокотехнологичных медицинских услуг — количество сложных кардиохирургических, аритмологических и интервенционных вмешательств увеличилось на 43,2%.

В 2025 г на базе Центра впервые была успешно проведена трансплантация сердца. Это событие вывело кардиологическую службу города Алматы на новый уровень и доказало готовность Центра выполнять сложнейшие операции.

Получение аккредитации JCI — это не просто признание заслуг высокопрофессиональной команды Центра, но и стратегический шаг в реализации государственной политики по модернизации здравоохранения Казахстана, повышению конкурентоспособности отечественной медицины и развитию медицинского туризма.