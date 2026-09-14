В ТУРКЕСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Туркестане состоялось открытие современной вирусологической лаборатории, построенной при поддержке глобального Пандемического фонда.

Лаборатория будет работать в структуре Национального центра экспертизы Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Лаборатория создана Правительством Республики Казахстан в рамках странового проекта Пандемического фонда при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и содействии Программы развития ООН (ПРООН).

Новый объект призван укрепить лабораторную систему Казахстана и повысить готовность страны к предупреждению и реагированию на вспышки инфекционных заболеваний.

До открытия объекта Туркестанская область не имела собственной специализированной вирусологической лаборатории, что требовало направления биологических образцов для исследования в другие регионы страны. Создание современной лаборатории позволит существенно сократить сроки проведения диагностических исследований, повысить доступность лабораторных услуг для населения и укрепить эпидемиологический надзор в одном из наиболее густонаселённых регионов Казахстана.

Грант Пандемического фонда поддерживает укрепление национальной системы общественного здравоохранения с акцентом на развитие эпидемиологического надзора, модернизацию лабораторных систем, обеспечение биобезопасности и биозащиты, совершенствование механизмов раннего выявления и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, усиление мер инфекционного контроля и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения.

В церемонии открытия приняли участие Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев, старший экономист по вопросам здравоохранения Всемирного банка и старший портфельный менеджер Пандемического фонда д-р Ампаро Елена Гордильо-Тобар, представлявшая Главу Пандемического фонда Прия Басу, Представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане д-р Скендер Сыла, представители ПРООН, Национального центра экспертизы и местных исполнительных органов.

Открывая мероприятие, Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев отметил:

«Для такого крупного и густонаселенного региона наличие собственной современной вирусологической лаборатории имеет принципиальное значение. Это прежде всего скорость диагностики и возможность оперативно реагировать на инфекционные угрозы. Наша задача – последовательно укреплять лабораторную инфраструктуру регионов, чтобы система была готова не только к текущим вызовам, но и к возможным новым эпидемиологическим угрозам».

Глава Пандемического фонда Прия Басу в своем послании подчеркнула важность долгосрочных инвестиций в устойчивость систем здравоохранения:

«Открытие новой вирусологической лаборатории в Туркестане является наглядным примером того, как инвестиции в готовность к пандемиям способствуют укреплению систем здравоохранения и повышению защиты населения.

Расширение доступа к своевременной диагностике, а также укрепление эпидемиологического надзора и лабораторного потенциала помогут Казахстану более эффективно выявлять угрозы инфекционных заболеваний и реагировать на них. Такие инвестиции способствуют созданию устойчивых систем, необходимых странам для готовности к будущим угрозам здоровью».

Представитель ВОЗ в Казахстане д-р Скендер Сыла подчеркнул значение инвестиций в устойчивые системы здравоохранения:

«Пандемия COVID-19 показала, что сильные лабораторные системы являются основой национальной и глобальной безопасности здоровья. Новая лаборатория в Туркестане поможет обеспечить более быстрый доступ к качественной диагностике, укрепит эпидемиологический надзор и повысит готовность страны к реагированию на угрозы инфекционных заболеваний. Это результат успешного сотрудничества Правительства Казахстана, ВОЗ, Всемирного банка, ПРООН и Пандемического фонда».

В рамках церемонии состоялось символическое перерезание ленты, гости ознакомились с лабораторной инфраструктурой и оборудованием, а также приняли участие в пресс-подходе для представителей средств массовой информации.