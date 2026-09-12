Бауыржан Джусипов назначен председателем Комитета фармации МЗ РК

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан Джусипов Бауыржан Алишерович назначен на должность председателя Комитета фармации ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Родился в 1981 году в г. Шымкент. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Медицинский университет Астана. Имеет академическую степень магистра общественного здравоохранения.

Трудовую деятельность начал в 2002 году фельдшером Станции скорой медицинской помощи г. Шымкент.

2007-2010 гг. – врач-хирург Национального научного медицинского центра.

2010-2013 гг. – менеджер Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга.

С 2013 по 2017 гг. работал на руководящих должностях в Республиканском диагностическом центре.

С 2022 по 2025 гг. работал на руководящих должностях в Управлении делами Президента РК.

С марта 2025 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.