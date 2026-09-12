Лаурра Ахметнияз назначена председателем Комитета медицинского контроля МЗ РК

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Ахметнияз Лаурра Мустафьевна назначена на должность председателя Комитета медицинского контроля ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Родилась в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт.

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым терапевтом в МСЧ «Фосфор», г. Шымкент.

1997-2000 гг. – главный специалист РГКП «Денсаулық» Фонда медицинского страхования ЮКО.

2000-2005 гг. – главный специалист Управления здравоохранения ЮКО.

2005-2006 гг. – начальник отдела Акмолинского областного управления Комитета по контролю за качеством медицинских услуг.

2006-2008 гг. – начальник отдела Комитета по контролю за качеством медицинских услуг МЗ РК.

2008-2009 гг. – менеджер по качеству АО «Национальный медицинский холдинг».

2009-2010 гг. – начальник управления Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК.

2010-2011 гг. – заместитель начальника Управления здравоохранения г. Астаны.

2011-2013 гг. – заместитель директора Департамента стратегического развития МЗ РК.

2013-2014 гг. – председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК.

2014-2017 гг. – заместитель директора Департамента стратегического развития Министерства здравоохранения и социального развития РК.

2017-2018 гг. – директор Департамента организации медицинской помощи МЗ РК.

2018-2019 гг. – заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

2019-2020 гг. – заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

2020-2024 гг. – заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

С августа 2024 года по настоящее время занимала должность директора департамента стратегии и развития МЗ РК.