В Актобе проходит Республиканская научно-практическая конференция хирургов Республики Казахстан с международным участием «Актуальные вопросы современной хирургии». Масштабная профессиональная площадка объединила ведущих хирургов, трансплантологов, ученых и организаторов здравоохранения Казахстана, а также специалистов из Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси. В центре внимания — современные хирургические технологии, развитие трансплантологии, внедрение передовых методов оперативного лечения и обмен практическим опытом между отечественными и зарубежными специалистами. Особое место в работе конференции занимает трансплантология — одно из наиболее сложных и высокотехнологичных направлений современной медицины. Актюбинская область имеет многолетний опыт сотрудничества с ведущими специалистами в этой сфере. В числе почетных гостей конференции — профессор Мехмет Хаберал (Турция), всемирно известный специалист в области трансплантации органов, президент и председатель Высшего исполнительного совета Университета Başkent. Сотрудничество с Университетом Başkent сыграло значимую роль в развитии трансплантологии в регионе. В 2015 году под руководством профессора Мехмета Хаберала в Казахстане была проведена первая успешная трансплантация печени ребенку. Специалисты Университета Başkent также участвовали в проведении в Актобе первой в Казахстане полностью лапароскопической 3D-донорской нефрэктомии без ручной ассистенции. В работе конференции принимает участие Жаксылык Акмурзаевич Доскалиев, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук Республики Казахстан, один из специалистов, стоявших у истоков развития региональной трансплантологии. В 2014 году им была проведена первая трансплантация почки в Актобе. Среди почетных участников также Болатбек Бимендеевич Баймаханов , доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, главный хирург и главный трансплантолог Республики Казахстан. Его профессиональная деятельность связана с развитием современной хирургии и трансплантации органов, внедрением новых хирургических технологий и подготовкой специалистов. Международный состав участников представлен известными специалистами хирургического профиля. Среди них — главный хирург Министерства здравоохранения Узбекистана профессор Миршавкат Акбаров, хирург-онколог, профессор Жанек Белеков из Кыргызстана, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Олег Руммо, один из основателей современной белорусской школы трансплантации органов. К работе конференции также присоединились ведущие казахстанские хирурги из Астаны, Алматы, Семея, Кызылорды, Тараза и других регионов страны. Участие специалистов разных хирургических школ позволяет обсудить актуальные вопросы отрасли с позиции реальной клинической практики и определить направления дальнейшего профессионального взаимодействия. В рамках конференции зарубежные специалисты проводят показательные операции, демонстрируя современные хирургические методики и практические подходы. Такой формат дает возможность врачам непосредственно наблюдать за работой коллег, обсуждать технические аспекты вмешательств и перенимать опыт ведущих хирургических школ. Проведение республиканской конференции в Актобе подчеркивает роль региона в развитии хирургической службы страны. Обмен опытом в хирургии и трансплантологии, укрепление международного сотрудничества, подготовка кадров и внедрение современных медицинских технологий направлены прежде всего на повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению Казахстана.